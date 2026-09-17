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«Леванте» сообщил о затоплении стадиона «Сьюдад де Валенсия»

Дата публикации: 17-09-2026 01:40

Стадион «Сьюдад де Валенсия», являющийся домашней ареной «Леванте», оказался затоплен после сильных дождей. Последствия непогоды коснулись не только футбольного поля и трибун, но и внутренних помещений спортивного объекта.

Вода проникла в подтрибунное пространство стадиона. Таким образом, от последствий стихии пострадали сразу несколько зон арены, которая используется «Леванте» для проведения домашних матчей чемпионата Испании.

На данный момент команда после пяти туров Ла Лиги сезона-2026/2027 занимает 14-е место в турнирной таблице. В активе «Леванте» пять набранных очков. Следующую встречу чемпионата клуб проведёт 20 сентября на выезде против «Вильярреала».

«Атлетик» из Бильбао после пяти сыгранных матчей располагается на девятой позиции, имея семь очков. Ближайший поединок баскская команда проведёт 19 сентября на своём поле против «Алавеса».

Действующим чемпионом Испании является «Барселона».

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