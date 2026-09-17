Месси и Каземиро принесли «Интер Майами» первую в истории победу в Кубке Кампеонес 

Дата публикации: 17-09-2026 09:14

«Интер Майами» одержал победу над мексиканским «Крус Асуль» в матче Кубка Кампеонес. Встреча состоялась в Майами на стадионе «Ну Стэдиум» и завершилась со счётом 2:0 в пользу американской команды. Этот успех стал первым для клуба из Флориды в истории турнира.

Хозяева вышли вперёд в середине первого тайма. На 24-й минуте аргентинский нападающий Лионель Месси получил передачу от Луиса Суареса и сумел поразить ворота «Крус Асуль». Благодаря этому голу «Интер Майами» отправился на перерыв, ведя в счёте 1:0.

Мексиканская команда во второй половине встречи пыталась вернуть равновесие, однако оборона хозяев позволила сохранить минимальное преимущество. Развязка наступила ближе к концу матча. На 81-й минуте Каземиро получил передачу от Месси и отправил мяч в сетку, увеличив разрыв до двух голов.

Оставшегося времени «Крус Асуль» оказалось недостаточно, чтобы изменить ход встречи. Финальный свисток зафиксировал победу «Интер Майами» со счётом 2:0.

Кубок Кампеонес — ежегодный одноматчевый турнир, в котором встречаются действующий чемпион МЛС и обладатель мексиканского трофея «Чемпион чемпионов» Лиги MX. Таким образом, соревнование определяет победителя противостояния между клубами двух североамериканских лиг.

Для «Интер Майами» завоёванная победа имеет особое значение: команда впервые в истории добилась успеха в Кубке Кампеонес. В прошлом году обладателем титула стала мексиканская «Толука».