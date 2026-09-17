Месси выиграл 49-й титул после победы «Интер Майами» в Кубке Кампеонес

Дата публикации: 17-09-2026 09:21

Аргентинский нападающий Лионель Месси пополнил свою коллекцию трофеев. В составе «Интер Майами» форвард выиграл Кубок Кампеонес, после чего количество завоёванных им командных титулов за карьеру достигло 49.

В решающем матче турнира «Интер Майами» встретился с мексиканским «Крус Асуль» и добился победы со счётом 2:0. Месси принял непосредственное участие в успехе своей команды: на 24-й минуте аргентинец открыл счёт после передачи Луиса Суареса. Второй гол американского клуба на 81-й минуте забил Каземиро, которому ассистировал Месси.

Большую часть своей коллекции аргентинец собрал во время выступлений за «Барселону». В составе каталонского клуба Месси завоевал 35 трофеев. За «ПСЖ» на его счету три титула, ещё пять трофеев аргентинский форвард выиграл вместе с «Интер Майами». Кроме того, Месси шесть раз становился победителем турниров в составе национальной команды. Среди этих достижений — чемпионство мира.

За «Интер Майами» Месси выступает с 2023 года. Действующее контрактное соглашение аргентинца с американским клубом рассчитано до 2028 года.

В нынешнем сезоне-2026 форвард продолжает оставаться одним из главных участников атак «Интер Майами». Месси провёл 27 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 14 результативных передач.

Таким образом, победа над «Крус Асуль» принесла «Интер Майами» очередной трофей, а Месси — уже 49-й командный титул в профессиональной карьере.