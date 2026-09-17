Пирс Морган заявил, что почти никто из игроков «Манчестер Юнайтед» не нужен топ-клубам АПЛ 

Дата публикации: 17-09-2026 09:22

Британский телеведущий Пирс Морган высказался о нынешнем составе «Манчестер Юнайтед» и сравнил его с командами, которые становились чемпионами Англии под руководством Алекса Фергюсона. По мнению журналиста, нынешнему составу манкунианцев не хватает игроков, способных претендовать на место в других ведущих клубах Премьер-лиги.

Морган отметил, что в чемпионских командах Фергюсона было значительно больше футболистов высокого уровня. По его словам, сразу несколько игроков таких составов могли бы без проблем претендовать на место в стартовом составе большинства команд английского чемпионата.

«Если вспомнить любую из чемпионских команд Фергюсона, то понимаешь: пять, шесть, семь игроков, а порой и весь состав, легко попали бы в стартовые одиннадцать большинства других клубов Премьер-лиги и многих топ-команд Европы, если не всего мира», — сказал Морган на своём YouTube-канале.

Говоря о нынешнем «Манчестер Юнайтед», телеведущий отдельно выделил капитана команды Бруну Фернандеша. При этом других футболистов состава он не считает очевидными кандидатами для перехода в ведущие английские клубы.

«Но если взглянуть на нынешний состав «Юнайтед»… Вот я смотрю на него и думаю: ну возьмём Бруну Фернандеша, а кто ещё из этих игроков попал бы в любую из топ-команд? Не думаю, что кто-то из них нужен «Арсеналу» или «Ман Сити», сомневаюсь, что они нужны «Челси». И именно в этом, на мой взгляд, заключается настоящая проблема», — заявил Морган.

Высказывание прозвучало на фоне неудачного старта «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне. После четырёх туров АПЛ команда набрала четыре очка и занимает 13-е место в турнирной таблице.

Кроме того, манкунианцы уже завершили выступление в Кубке английской лиги. В 1/16 финала турнира «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» уступил «Брайтону» со счётом 2:3, хотя по ходу встречи вёл с преимуществом в два мяча. Поражение также позволило клубу повторить антирекорд 50-летней давности на домашней арене.