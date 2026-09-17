Ханс-Дитер Флик оценил разгромную победу «Барселоны» над «Расингом» 

Дата публикации: 17-09-2026 09:24

Главный тренер Ханс-Дитер Флик подвёл итоги матча 6-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» на домашнем поле разгромила «Расинг» со счётом 7:2. Каталонский клуб провёл результативную встречу и продолжил борьбу за лидерство в турнирной таблице.

Несмотря на крупный счёт, немецкий специалист не считает, что его команда достигла предела своих возможностей. Флик отметил, что футболисты «Барселоны» способны прибавить практически во всех компонентах игры. При этом наставник отдельно обратил внимание на необходимость сохранять концентрацию даже в отдельных эпизодах.

«Да, мы можем стать ещё лучше. В жизни всегда можно совершенствоваться в любом аспекте. Мы сыграли хорошо независимо от результата. Мне нравится наш стиль игры, на это приятно смотреть. Но главное — сохранять концентрацию в каждом эпизоде и при каждой передаче», — сказал Флик. Его слова приводит Marca.

«Барселона» уверенно начала матч с «Расингом» и уже в первом тайме создала серьёзный задел. После перерыва хозяева продолжили атаковать и в итоге довели преимущество до пяти мячей. Рафинья отметился хет-триком, а также голами отметились Жоау Канселу, Асьер Вильялибре, забивший в собственные ворота, Габриэл Жезус и Ламин Ямаль.

После шести туров Ла Лиги «Барселона» имеет 18 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Расинг» набрал семь очков и располагается на 12-й строчке.

Для команды Флика крупная победа стала ещё одним результативным матчем в чемпионате Испании, однако тренер после игры сделал акцент не только на количестве забитых мячей, но и на качестве действий футболистов на протяжении всей встречи.