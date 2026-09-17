Бекхэм восхитился игрой Месси и призвал вручить ему «Золотой мяч» 

Дата публикации: 17-09-2026 09:26

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм после победы команды над «Крус Асуль» со счётом 2:0 высказался о перспективах капитана клуба Лионеля Месси в борьбе за «Золотой мяч» — 2026. Англичанин считает, что аргентинский форвард заслуживает главной индивидуальной футбольной награды года.

В финальном матче Кубка Кампеонес Месси открыл счёт на 24-й минуте после передачи Луиса Суареса. В концовке встречи аргентинец уже выступил в роли ассистента: на 81-й минуте Каземиро воспользовался его передачей и установил окончательный результат. Благодаря победе «Интер Майами» впервые в истории завоевал Кубок Кампеонес.

Бекхэм признался, что до сих пор испытывает особые эмоции от возможности наблюдать за Месси в составе американского клуба. По словам совладельца команды, он старается не пропускать тренировки и матчи аргентинца.

«Я до сих пор не могу поверить, что он здесь, в Майами, и играет за нашу команду. Именно поэтому я каждый день прихожу на тренировки и смотрю на него. Именно поэтому я прихожу и смотрю на него при каждой возможности, потому что, если честно, мы все хотим видеть Лео в игре вечно», — сказал Бекхэм. Его слова приводит пресс-служба МЛС.

Англичанин отдельно отметил выступление Месси на чемпионате мира и его способность сохранять высокий уровень игры в 39 лет. Бекхэм также назвал среди других сильных претендентов на индивидуальную награду Гарри Кейна, Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема.

«Знаете, когда видишь, как он делает подобные вещи, как сегодня, когда видишь, какой чемпионат мира он провёл, становится понятно, что его снова рассматривают в качестве претендента на «Золотой мяч» не случайно. Это не случайность. Вероятно, он был лучшим игроком турнира. В прошлом году у него был невероятный сезон, а затем он приехал на чемпионат мира и, как вы уже сказали, в 39 лет влиял на ход каждого матча. Это особенное достижение. В 39 лет никто больше не делает ничего подобного и не играет на таком уровне. Поэтому он заслуживает того, чтобы его рассматривали в качестве претендента на «Золотой мяч».

По-моему, он должен его выиграть. Конечно, есть такие великие игроки, как Гарри Кейн, Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем и другие, но, когда речь идет о Лео, я его главный болельщик», — добавил Бекхэм.

8 сентября журнал France Football объявил список номинантов на «Золотой мяч» — 2026. Церемония вручения премии запланирована на 26 октября и состоится в Лондоне.