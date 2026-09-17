Владельцы «Челси» обозначили главные цели клуба после ухода Тодда Боули 

Дата публикации: 17-09-2026 19:25

Лондонский «Челси» выступил с официальным заявлением после изменений в руководстве клуба. Накануне американский бизнесмен Тодд Боули покинул должность председателя совета директоров.

В клубе назвали произошедшее началом нового этапа и поблагодарили партнёров, которые завершили работу в структуре «Челси». Владельцы команды подчеркнули, что намерены продолжать развитие клуба, сохраняя единое направление и долгосрочные планы.

«Вчерашний день ознаменовал важную веху и начало новой главы в истории «Челси». Мы благодарим наших уходящих партнёров и выражаем признательность за их вклад в клуб. Мы движемся вперёд с общим чувством цели, чётким направлением и уверенностью в будущем. Наши амбиции ясны: соревноваться на самом высоком уровне, выигрывать крупные трофеи и добиваться устойчивого успеха», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Отдельное внимание руководство уделило болельщикам. В «Челси» отметили, что именно они являются неотъемлемой частью клуба на протяжении более 120 лет. Владельцы команды заявили о намерении учитывать мнение фанатов и создавать клуб, которым они смогут гордиться не только благодаря результатам на поле.

Главным спортивным приоритетом в «Челси» назвали борьбу за победу в Премьер-лиге и других крупных турнирах. Одновременно руководство рассчитывает укреплять коммерческую составляющую, чтобы обеспечить возможность постоянных инвестиций в состав.

«Успех на поле всегда будет нашим главным приоритетом. Это означает борьбу за победу в Премьер-лиге и других крупных турнирах, а также укрепление коммерческого потенциала клуба, чтобы мы могли постоянно инвестировать в команду», — отметили владельцы.

В клубе также затронули вопрос инфраструктуры. Руководство «Челси» намерено продолжать работу над будущим развитием спортивных объектов, подчёркивая необходимость взвешенных инвестиций и долгосрочных решений, которые будут рассчитаны на следующие поколения.

В завершение владельцы лондонской команды подчеркнули амбициозность поставленных целей и ответственность, связанную с управлением одним из крупнейших клубов Англии.

«Мы полны амбиций относительно того, чего может достичь «Челси», и в то же время осознаём ответственность, которая ложится на плечи руководства этим великим клубом. Мы будем продолжать работать над тем, чтобы «Челси» двигался вперёд, — вместе», — сказано в заявлении клуба.