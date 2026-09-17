УЕФА разрешил белорусским командам участвовать в юношеском чемпионате России 

Дата публикации: 17-09-2026 19:31

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич сообщил о получении разрешения от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на участие белорусских команд в юношеском чемпионате России.

По словам представителя БФФ, теперь федерации предстоит провести переговоры с Российским футбольным союзом. На них планируется определить возрастные категории, в которых белорусские команды смогут принять участие в соревнованиях. Одним из рассматриваемых вариантов является выступление в Юношеской футбольной лиге.

«Действительно, разрешение получено. Сейчас предстоят переговоры с Российским футбольным союзом, чтобы определиться, какие это будут возрасты. Будет один возраст или три. Мы хотели бы участвовать в ЮФЛ», — приводит слова Василевича ТАСС.

Таким образом, вопрос участия белорусских юношеских команд в российских соревнованиях теперь находится на этапе согласования конкретного формата. Окончательное решение о возрастных категориях и количестве команд должно быть принято после переговоров между футбольными структурами двух стран.

При этом белорусские сборные продолжают выступать в соревнованиях УЕФА. На официальном сайте организации представлены, в частности, текущие составы и матчи сборных Беларуси различных возрастных категорий.

Российские команды с конца февраля 2022 года отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Российская национальная команда с тех пор проводит только товарищеские матчи, а клубы Российской Премьер-лиги не участвуют в еврокубках.

Белорусские клубы при этом продолжают выступать в европейских соревнованиях, однако домашние матчи проводят на нейтральных полях.