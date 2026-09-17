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Тедеско признался, что расстроен из-за досрочного ухода из «Болоньи»

Дата публикации: 17-09-2026 19:36

Тедеско признался, что расстроен из-за досрочного ухода из «Болоньи» 

Немецко-итальянский специалист Доменико Тедеско прокомментировал свой досрочный уход с поста главного тренера «Болоньи». Итальянский клуб ранее официально объявил о прекращении сотрудничества с наставником, который провёл во главе команды лишь несколько матчей.

Тедеско отметил тёплый приём, который получил в Болонье после назначения. По словам специалиста, отношения с городом и его жителями оставили у него исключительно положительные впечатления, поэтому тренер хотел добиться результатов, которые позволили бы ответить болельщикам на оказанное доверие.

«То, что мы обсудили с клубом, останется между нами. Могу сказать, что в городе меня приняли замечательно. Мне хотелось хоть как-то отплатить за эту теплоту. Я очень расстроен, ведь эти люди заслуживают большего, но, к сожалению, я побывал на стадионе всего дважды. Атмосфера там и в самом городе — чудесная. Благодарю всех, кто оказал мне такой приём», — сказал Тедеско. Его слова приводит Football Italia.

Специалист не стал раскрывать детали разговора с руководством «Болоньи», подчеркнув, что достигнутые с клубом договорённости останутся внутри команды. При этом Тедеско признался, что сожалеет о столь коротком периоде работы.

До переезда в Италию Тедеско уже имел опыт работы в России. С 2019 по 2021 год немецко-итальянский тренер возглавлял московский «Спартак».

Начало сезона для «Болоньи» оказалось неудачным. После четырёх проведённых матчей в чемпионате Италии команда набрала лишь одно очко и занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А. Уход Тедеско произошёл на фоне этого результата, не позволив специалисту провести полноценный отрезок сезона во главе итальянского клуба.

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