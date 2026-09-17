«Челси» может снести «Стэмфорд Бридж» и на несколько лет переехать на «Уэмбли»

Дата публикации: 17-09-2026 22:42

После смены структуры владения «Челси» перед новым руководством клуба встал один из самых масштабных вопросов — каким будет домашний стадион команды в ближайшие годы. Контроль над лондонским клубом теперь находится у инвестиционной компании Clearlake, которая получила долю, ранее принадлежавшую Тодду Бёли.

Главное внимание нового руководства сосредоточено на будущем «Стэмфорд Бридж». Как отмечает Daily Mail, внутри клуба практически отказались от идеи поэтапной реконструкции нынешней арены. Такой сценарий рассматривается как нецелесообразный с точки зрения долгосрочного развития инфраструктуры.

Сейчас обсуждаются два основных варианта. Первый предполагает полный снос «Стэмфорд Бридж» с последующим строительством на его месте современного стадиона. Второй — переезд «Челси» на новую площадку. Наиболее вероятным местом в таком случае называется район Эрлс-Корт.

При этом окончательного решения пока нет. Руководство клуба намерено изучить оба проекта и выбрать тот вариант, который позволит создать наиболее подходящую инфраструктуру на длительную перспективу. В Clearlake, судя по всему, не собираются принимать решение исключительно ради того, чтобы быстрее начать строительство.

Наиболее серьёзные последствия может иметь сценарий со сносом нынешнего стадиона. Если «Челси» выберет строительство новой арены непосредственно на месте «Стэмфорд Бридж», команде придётся временно проводить домашние матчи за пределами собственного стадиона. В клубе оценивают продолжительность такого периода в семь-восемь лет.

Основным вариантом для проведения матчей на время строительных работ в этом случае станет «Уэмбли». Таким образом, потенциальная реконструкция фактически превратится в многолетний переезд первой команды.

Пока в «Челси» не готовы назвать сроки принятия окончательного решения. Новый владелец рассматривает ситуацию именно с позиции долгосрочного развития клуба, поэтому быстрый и менее сложный путь не обязательно станет приоритетным. Стадионный проект способен определить инфраструктурную стратегию «Челси» на десятилетия вперёд.