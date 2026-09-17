Зидан не вызовет Канте в сборную Франции в свой первый приезд

Дата публикации: 17-09-2026 22:44

Зинедин Зидан в ближайшее время должен объявить свой первый состав сборной Франции, однако уже сейчас появляются сведения о футболистах, которые не войдут в его планы. В частности, новый главный тренер национальной команды не намерен приглашать полузащитника Н’Голо Канте.

По данным The Touchline, 35-летний хавбек больше не рассматривается Зиданом как кандидат в сборную. «Время Канте в сборной Франции подошло к концу», — говорится в публикации.

Канте долгое время оставался одним из ключевых игроков французской команды. Полузащитник выступал за национальную сборную на протяжении многих лет и был частью состава, который добился крупных успехов на международной арене.

Однако на последнем чемпионате мира ситуация для футболиста сложилась иначе. Прошлым летом Канте отправился вместе со сборной Франции на турнир, но так и не появился на поле. Во всех восьми матчах команды он провёл по 90 минут на скамейке запасных.

Сейчас Канте продолжает карьеру на клубном уровне. 35-летний француз выступает за «Фенербахче», куда перебрался после периода в Саудовской Аравии.

Первый вызов Зидана станет отправной точкой нового этапа для сборной Франции. Команде предстоит выступить в Лиге наций, где осенью запланированы встречи с Турцией, Бельгией и Италией. Именно эти матчи могут стать первыми официальными испытаниями Зидана во главе национальной команды.

Таким образом, если информация The Touchline подтвердится после публикации официального списка, Канте не примет участия в ближайшем сборе французской сборной. Окончательно состав команды будет известен после объявления Зиданом списка приглашённых игроков.