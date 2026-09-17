Как сыграли Трубин и Судаков в победном матче «Бенфики» над «Миланом» 

Дата публикации: 17-09-2026 22:46

В среду, 16 сентября, «Бенфика» начала выступление в основном этапе Лиги Европы с гостевой победы над «Миланом». Португальская команда уверенно сыграла на «Сан-Сиро» и завершила встречу со счётом 2:0.

С первых минут на поле появились два представителя сборной Украины — вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков. Для голкипера этот матч имел особое значение, поскольку он вернулся в стартовый состав после полуторамесячного пребывания на скамейке запасных.

Трубин в первой половине встречи практически не испытывал серьёзных проблем. Одним из немногих эпизодов, в котором ему пришлось активно вступить в игру, стал дальний удар Терраччано. Украинский голкипер справился с попыткой соперника и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

После перерыва работы у Трубина стало заметно больше. «Милан» начал чаще создавать напряжение у ворот «Бенфики», а вратарю приходилось действовать как руками, так и ногами. Отдельно эксперты отметили его игру на выходах после фланговых подач.

На 62-й минуте Трубин продемонстрировал реакцию после удара Кристиана Пулишича. Ещё один важный эпизод произошёл на 82-й минуте, когда голкипер справился со сложной попыткой после подачи углового. В Португалии отметили, что действия украинца добавляли «Бенфике» уверенности в момент, когда хозяева усиливали давление.

Судаков провёл матч в другой роли. Полузащитник не слишком часто получал мяч, однако при каждом удобном эпизоде старался обострять игру. На 24-й минуте украинец нанёс опасный удар по воротам «Милана», заставив соперника внимательно следить за его действиями.

При этом специалисты отметили как сильные стороны Судакова, так и моменты, над которыми ему ещё предстоит работать. Португальские журналисты отдельно выделили его способность контролировать мяч, однако обратили внимание на недостаточную резкость при подготовке к удару.

В итоге Трубин получил положительную оценку за несколько важных спасений и надёжную игру на протяжении всего матча. Судаков не стал одним из главных действующих лиц встречи, но проявил себя в отдельных эпизодах и продемонстрировал свои игровые качества. Оба украинца помогли «Бенфике» начать еврокубковую кампанию с победы над «Миланом».