ЦСКА победил «Динамо» Махачкала и поднялся на четвёртое место в РПЛ

Дата публикации: 17-09-2026 23:40

ЦСКА одержал очередную победу в чемпионате России. В матче 9-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 московские армейцы в Каспийске обыграли махачкалинское «Динамо» со счётом 3:1.

Встреча прошла на стадионе «Анжи-Арена», а главным арбитром матча был назначен Антон Фролов. Уже в дебюте команды обменялись опасными эпизодами, а первый гол оказался записан на счёт хозяев, правда, в собственные ворота.

На 13-й минуте защитник «Динамо» Махмуджон Махамаджонов неудачно сыграл в своей штрафной и отправил мяч в сетку собственных ворот. ЦСКА получил преимущество, однако удержать его армейцам удалось ненадолго.

Махачкалинская команда быстро пришла в себя и на 20-й минуте сравняла счёт. Нападающий Гамид Агаларов воспользовался своим моментом и восстановил равновесие — 1:1.

После перерыва игра продолжалась в достаточно плотной борьбе, но во второй половине встречи ЦСКА смог прибавить и вновь выйти вперёд. На 69-й минуте форвард Лусиано Гонду поразил ворота «Динамо», сделав счёт 2:1 в пользу гостей.

Махачкалинцы попытались отыграться, однако следующий гол забили снова армейцы. Спустя десять минут после второго мяча ЦСКА Имран Фиров укрепил преимущество своей команды. После этого красно-синие довели матч до победы — 3:1.

Таким образом, ЦСКА набрал 19 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Махачкалинское «Динамо» осталось с 12 очками и располагается на седьмой позиции.

В следующем туре дагестанская команда проведёт матч против «Оренбурга» 10 октября. ЦСКА 11 октября встретится с «Родиной».