«Манчестер Сити» разгромил «Норвич» в Кубке английской лиги 

Дата публикации: 17-09-2026 23:42

«Манчестер Сити» без особых проблем пробился в следующий раунд Кубка английской лиги сезона-2026/2027. В матче 1/16 финала турнира команда на своём поле разгромила «Норвич» со счётом 5:0.

Встреча состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере. Одним из главных героев игры стал 17-летний воспитанник хозяев Флойд Самба, которому доверили место в стартовом составе.

Первого гола зрителям пришлось ждать до 29-й минуты. Самба получил передачу от бразильского новичка Аллана и отправил мяч в ворота «Норвича», открыв счёт в матче. Уже через три минуты преимущество «Манчестер Сити» стало двукратным — атакующий полузащитник Райан Шерки воспользовался своим шансом и сделал 2:0.

После перерыва хозяева продолжили контролировать ход встречи и быстро довели преимущество до крупного. На 48-й минуте Аллан, который ранее выступил ассистентом, на этот раз сам поразил ворота соперника. Бразилец сделал счёт 3:0 и фактически снял вопрос о победителе.

Через шесть минут «Манчестер Сити» забил ещё один мяч. Самба вновь оказался в нужном месте и оформил дубль. Для 17-летнего футболиста это стало ярким выступлением в составе основной команды.

«Норвич» не смог организовать ответный штурм и сократить отставание. В концовке встречи «Сити» продолжил атаковать, а на 90-й минуте нападающий Райан Макайду установил окончательный результат — 5:0.

Таким образом, «Манчестер Сити» уверенно прошёл в следующий раунд Кубка английской лиги, тогда как «Норвич» завершил выступление в турнире. В следующем раунде команда Энцо Марески встретится с «Брайтоном».