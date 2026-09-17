«ПСЖ» начал переговоры с Дембеле и Кварацхелией о продлении контрактов 

Дата публикации: 17-09-2026 23:45

«ПСЖ» работает над долгосрочным сохранением ключевых игроков атакующей линии. Парижский клуб близок к продлению соглашения с нападающим Усманом Дембеле, а параллельно обсуждает новый контракт с грузинским вингером Хвичей Кварацхелией.

По данным журналиста Абделлы Боулмы, переговоры по Дембеле находятся на продвинутой стадии. Стороны практически согласовали продолжение сотрудничества до 2030 года. Действующий контракт французского футболиста с парижанами рассчитан до лета 2028 года.

Отдельно руководство клуба ведёт диалог с Кварацхелией. Речь идёт о возможном продлении трудового соглашения до 2031 года. Нынешний контракт грузинского футболиста действует до лета 2029 года.

При этом «ПСЖ» уже думает и о будущем другого молодого игрока команды. Парижане провели переговоры с Дезире Дуэ, которому сейчас 21 год. Однако обсуждение пока носит неофициальный характер, поэтому о конкретных договорённостях между сторонами речи не идёт.

Контракт Дуэ с французским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. Таким образом, действующие соглашения всех трёх футболистов рассчитаны как минимум на несколько ближайших сезонов, однако «ПСЖ» намерен заранее обезопасить себя от возможной неопределённости в будущем.

Если договорённости будут достигнуты, Дембеле и Кварацхелия получат значительно более длительные контракты с парижским клубом. Для «ПСЖ» это также станет подтверждением планов строить атакующую линию вокруг игроков, которые уже занимают важное место в команде.