«Кристал Пэлас» разгромил «Лех» в Лиге Европы 

Дата публикации: 18-09-2026 00:59

«Кристал Пэлас» добился крупной победы в первом туре общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027. Английский клуб на домашнем стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне разгромил польский «Лех» со счётом 4:0.

Хозяева с первых минут завладели инициативой и довольно быстро открыли счёт. Уже на 10-й минуте испанский вингер Йереми Пино оказался в нужном месте и отправил мяч в ворота польской команды.

«Лех» ещё не успел восстановить игру после пропущенного гола, как лондонцы увеличили преимущество. На 27-й минуте защитник Крис Ричардс отличился после атаки хозяев и сделал счёт 2:0.

До перерыва «Кристал Пэлас» успел довести разницу до трёх мячей. На 34-й минуте в ворота польской команды был назначен пенальти, который уверенно реализовал нападающий Йёрген Странн Ларсен. После этого положение «Леха» стало крайне сложным.

Во втором тайме польская команда не смогла переломить ход встречи. Более того, в концовке гости остались в меньшинстве. На 87-й минуте полузащитник «Леха» Радослав Муравски получил прямую красную карточку и досрочно покинул поле.

Численное преимущество позволило «Кристал Пэлас» довести матч до ещё более крупной победы. На 89-й минуте нападающий Эдди Нкетиа забил четвёртый мяч английской команды, установив окончательный результат — 4:0.

Таким образом, «Кристал Пэлас» начал выступление в основном этапе Лиги Европы с уверенной домашней победы. «Лех» потерпел крупное поражение уже в стартовом туре турнира.

Во втором туре общего этапа Лиги Европы английскому клубу предстоит отправиться во Францию, где 15 октября «Кристал Пэлас» сыграет с «Лионом». В этот же день «Лех» проведёт домашнюю встречу с немецким «Байером».