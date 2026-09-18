«Ювентус» разгромил НЕК Неймеген в Лиге Европы 

Дата публикации: 18-09-2026 01:00

«Ювентус» начал выступление в общем этапе Лиги Европы сезона-2026/2027 с крупной победы. В первом туре турнира туринская команда на стадионе «Альянц» разгромила НЕК Неймеген со счётом 5:0.

Хозяева сразу обозначили своё преимущество и довольно быстро открыли счёт. Вингер Николас Гонсалес стал автором первого гола встречи, после чего «Ювентус» продолжил атаковать и контролировать ход игры.

На 24-й минуте преимущество итальянского клуба увеличил нападающий Керим-Сэм Алайбегович. Гости не смогли организовать достойный ответ, а до перерыва пропустили ещё один мяч.

На 35-й минуте арбитр назначил пенальти в пользу туринской команды. К одиннадцатиметровой отметке подошёл форвард Ник Вольтемаде, который не оставил шансов голкиперу НЕК Неймегена и сделал счёт 3:0.

После перерыва «Ювентус» не сбавил обороты и продолжил создавать моменты у ворот соперника. На 75-й минуте туринцы забили четвёртый мяч. Защитник Зеки Челик точно пробил по воротам, практически сняв все вопросы о победителе встречи.

Финальную точку в матче хозяева поставили спустя семь минут. На 82-й минуте форвард Рандаль Коло Муани воспользовался своей возможностью и довёл преимущество «Ювентуса» до пяти голов. Итоговый счёт — 5:0.

Таким образом, туринский клуб уверенно начал еврокубковую кампанию и заработал первые три очка в общем этапе Лиги Европы. НЕК Неймеген стартовал с крупного поражения.

Во втором туре, который состоится 15 октября, «Ювентус» сыграет на выезде с «Сельтой». В этот же день НЕК Неймеген примет «Левски».

Действующим победителем Лиги Европы остаётся «Астон Вилла». В финале прошлого розыгрыша бирмингемская команда одолела «Фрайбург» со счётом 3:0.