«Борнмут» начал Лигу Европы с победы над «Реалом Сосьедад» в Сан-Себастьяне

Дата публикации: 18-09-2026 01:02

«Борнмут» добился победы в первом туре общего этапа Лиги Европы сезона-2026/2027. Английская команда в гостевом матче на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне переиграла местный «Реал Сосьедад» со счётом 2:1.

Гости активно начали встречу и уже на 11-й минуте открыли счёт. Форвард Джастин Клюйверт воспользовался своим моментом и отправил мяч в ворота испанской команды.

«Реал Сосьедад» не успел прийти в себя после пропущенного гола, как оказался в ещё более сложном положении. Спустя девять минут вингер Райан вновь заставил хозяев начинать атаку с центра поля. Второй гол «Борнмута» серьёзно осложнил положение испанского клуба.

После перерыва «Реал Сосьедад» сумел сократить разницу. На 58-й минуте защитник Серхио Гомес забил первый мяч своей команды и вернул хозяевам надежду на спасение встречи.

В концовке испанцы пытались сравнять счёт, однако оборона «Борнмута» сохранила преимущество. На 84-й минуте на поле появился российский полузащитник Арсен Захарян, который вышел на замену, но изменить результат матча не смог.

В итоге «Борнмут» увёз из Сан-Себастьяна три очка, а «Реал Сосьедад» начал выступление в общем этапе Лиги Европы с домашнего поражения. Прямую трансляцию встречи можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Во втором туре турнира, который состоится 15 октября, «Реал Сосьедад» сыграет с «Юнионом». В этот же день «Борнмут» проведёт домашний матч против «Штурма».

Действующим победителем Лиги Европы является «Астон Вилла». В финале прошлого розыгрыша бирмингемский клуб победил «Фрайбург» со счётом 3:0.