«Бешикташ» устроил разгром «Марселя» в Стамбуле в матче Лиге Европы 

Дата публикации: 18-09-2026 01:04

«Бешикташ» ярко начал выступление в общем этапе Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027. Турецкий клуб на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле одержал крупную победу над французским «Марселем» — 4:1.

Хозяева сразу постарались завладеть инициативой и первыми добились успеха. На 15-й минуте полузащитник Ильхан Факили открыл счёт, воспользовавшись одним из первых опасных эпизодов у ворот французской команды.

«Марсель» не позволил сопернику надолго сохранить преимущество. На 30-й минуте нападающий Кейлиан Абдалла восстановил равновесие, отправив мяч в сетку «Бешикташа». К перерыву команды ушли при счёте 1:1.

После возобновления игры стамбульская команда вновь вышла вперёд. На 56-й минуте вингер Вацлав Черны поразил ворота гостей и вернул своей команде преимущество.

Всего три минуты спустя «Бешикташ» забил ещё один гол. На 59-й минуте защитник Амир Мурильо воспользовался своим шансом и сделал счёт 3:1. «Марселю» теперь необходимо было отыгрывать сразу два мяча, однако французский клуб не смог переломить ход встречи.

В концовке хозяева окончательно сняли вопросы о победителе. На 81-й минуте нидерландский футболист Эрнест Поку забил четвёртый мяч «Бешикташа», установив окончательный результат — 4:1.

Отдельное внимание было приковано к сербскому новичку стамбульского клуба Душану Влаховичу. Нападающий вышел в стартовом составе и принял участие в матче с первых минут.

Таким образом, «Бешикташ» начал общий этап Лиги Европы с крупной победы и набрал первые три очка. «Марсель» стартовал в турнире с поражения, пропустив четыре мяча на выезде.

Во втором туре, который состоится 15 октября, «Бешикташ» отправится в Германию на матч с «Хоффенхаймом». В этот же день «Марсель» сыграет дома с греческим «Олимпиакосом».