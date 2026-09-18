«Вильярреал» вырвал победу у «Малаги» в шестом туре чемпионата Испании 

Дата публикации: 18-09-2026 01:05

«Вильярреал» наконец одержал первую победу в чемпионате Испании сезона-2026/2027. В матче 6-го тура Ла Лиги команда на выезде обыграла «Малагу» со счётом 3:1, хотя первой пропустила.

Встреча состоялась на стадионе «Ла-Росаледа» в Малаге. Главным арбитром назначили Мигеля Анхеля Ортиса Арьяса. Хозяева активно начали игру и уже на 12-й минуте смогли выйти вперёд.

Нападающий Карлос Дотор воспользовался своим шансом и отправил мяч в ворота «Вильярреала». Гости оказались в роли отыгрывающейся стороны, однако ещё до перерыва сумели не только сравнять счёт, но и выйти вперёд.

На 40-й минуте вингер Альберто Молейро восстановил равновесие, забив первый гол своей команды. «Вильярреал» продолжил давить и добился второго взятия ворот уже в компенсированное время первого тайма. На 45+2-й минуте опорный полузащитник Пап Гейе поразил ворота «Малаги» и отправил гостей на перерыв с преимуществом 2:1.

После возобновления игры хозяева старались найти возможность для ответного гола. На 82-й минуте «Вильярреал» сам отправил мяч в сетку, однако гол защитника Карлоса Ромеро не был засчитан после просмотра эпизода с использованием VAR.

«Малага» получила шанс спасти встречу, но вместо этого пропустила третий гол. На 89-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти, который реализовал Пап Гейе. Полузащитник оформил дубль и установил окончательный результат — 3:1.

Таким образом, «Вильярреал» добыл первую победу в текущем сезоне Ла Лиги. После шести проведённых матчей команда набрала пять очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице.

«Малага» продолжает находиться в нижней части чемпионата. У команды осталось три очка после шести туров, что соответствует 19-й позиции в таблице.