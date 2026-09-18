VAR впервые заработал в чемпионате Беларуси: систему испытали в матче «Динамо»

Дата публикации: 18-09-2026 22:44

В чемпионате Беларуси впервые была задействована система видеопомощи арбитрам VAR. Дебют технологии состоялся в минувшие выходные во встрече Высшей лиги между минским и брестским «Динамо», которая завершилась победой гостей со счётом 1:0. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ).

Матч состоялся на Национальном футбольном стадионе в Минске. Главным арбитром встречи работал Амин Кургхели, а за функционирование системы видеопомощи отвечали Антон Лашук и Юрий Хомченко.

Единственный гол в игре был забит уже в концовке. На 90-й минуте отличился Денис Ковалевич, появившийся на поле после замены на 78-й минуте. Его мяч принёс брестскому «Динамо» победу в первом матче чемпионата Беларуси, в котором официально использовалась технология VAR.

На начальном этапе возможности применения системы будут ограниченными. Сейчас АБФФ располагает двумя специализированными автомобилями, оснащёнными необходимым оборудованием для работы VAR. Поэтому технология будет использоваться выборочно — на одном или двух матчах каждого тура национального чемпионата.

При этом белорусская федерация рассчитывает постепенно расширять применение видеопомощи арбитрам. В перспективе VAR должен использоваться уже на протяжении всего турнира, однако для этого потребуется обеспечить необходимым оборудованием и техническими ресурсами все матчи.

Система VAR предназначена для помощи главному арбитру при рассмотрении спорных игровых эпизодов. Судьи могут обратиться к видеоповторам в ситуациях, связанных с назначением или отменой голов, пенальти, прямыми красными карточками, а также при ошибочной идентификации футболиста.

Официально VAR был включён в правила футбола в 2018 году. С тех пор технологию внедрили во многих национальных чемпионатах и международных турнирах. Теперь к числу соревнований, где используется видеопомощь арбитрам, присоединился и чемпионат Беларуси.