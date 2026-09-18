Мареска признался, что не ожидал настолько успешного старта в «Манчестер Сити» 

Дата публикации: 18-09-2026 22:47

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска подвёл итоги успешного старта команды после разгромной победы над «Норвичем» со счётом 5:0 в третьем раунде Кубка английской лиги. Специалист признался, что перед началом сезона не рассчитывал настолько быстро добиться подобных результатов.

Летом Мареска возглавил «Манчестер Сити», сменив на этом посту Пепа Гвардиолу. Уже первые недели работы принесли команде шесть побед в семи матчах, однако наставник подчеркнул, что не склонен заранее оценивать перспективы на длительный отрезок.

«Ожидал ли я такого успешного старта? Нет. Причина в том, что я много раз говорил: не заглядываю дальше, чем на неделю вперёд. В нашей работе за неделю многое может измениться. Когда мы начинали сезон, я не думал, где можем оказаться после шести или семи матчей», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.

По словам специалиста, его подход заключается в концентрации исключительно на ближайшей встрече. В начале сезона основное внимание было сосредоточено на матче с «Арсеналом», затем команда переключилась на «Борнмут», после чего начала подготовку к следующему сопернику.

«С первого дня я думал только о матче с «Арсеналом», затем об игре с «Борнмутом», потом о следующей игре. Теперь мы довольны многим, но уже думаем об игре с «Сандерлендом», — отметил Мареска.

После семи проведённых матчей статистика команды выглядит убедительно. «Манчестер Сити» одержал шесть побед, причём четыре из них пришлись на чемпионат Англии, одна — на Лигу чемпионов, ещё одна — на Кубок английской лиги.

Последним успехом стала встреча с «Норвичем», которую команда Марески завершила крупной победой 5:0. Несмотря на столь результативное начало сезона, тренер не намерен забегать вперёд и уже переключился на подготовку к следующему матчу — против «Сандерленда».