«Лионель — номер один»: Тренер «Интер Майами» назвал Месси главным претендентом на «Золотой мяч»
Главный тренер «Интер Майами» Кили Гонсалес считает, что нападающий команды Лионель Месси заслуживает получить «Золотой мяч» по итогам 2026 года. Аргентинский футболист продолжает демонстрировать результативную игру и в очередной раз отметился голевыми действиями в важном матче.
Накануне Месси принял непосредственное участие в обоих голах «Интер Майами» в матче с «Крус Асуль» в рамках Кубка Кампеонес. 39-летний аргентинец сначала забил один из мячей, а затем оформил результативную передачу с углового. Встреча завершилась победой американской команды со счётом 2:0.
После игры Гонсалес отдельно отметил значение Месси для команды и мирового футбола. Наставник считает, что возраст аргентинца не должен становиться препятствием для получения индивидуальной награды.
«Лионель — номер один. Таких больше нет. Не сомневаюсь, что именно он должен получить «Золотой мяч».
Учитывая его возраст, выступление на чемпионате мира и то, какое значение он имеет для людей во всём мире — не только в футболе, но и в плане жизненных ценностей, — награда должна достаться именно ему», — приводит слова Гонсалеса официальный сайт МЛС.
Таким образом, главный тренер «Интер Майами» публично поддержал кандидатуру своего капитана на главную индивидуальную награду мирового футбола. Месси продолжает выступать за клуб из Флориды, а его очередной результативный матч позволил команде завоевать Кубок Кампеонес.
Ранее свою позицию по поводу претензий Месси на «Золотой мяч» — 2026 выразил и совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм. Он также заявил, что аргентинский форвард должен получить престижную индивидуальную награду.