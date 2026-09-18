«Лионель — номер один»: Тренер «Интер Майами» назвал Месси главным претендентом на «Золотой мяч»

Дата публикации: 18-09-2026 22:52

Главный тренер «Интер Майами» Кили Гонсалес считает, что нападающий команды Лионель Месси заслуживает получить «Золотой мяч» по итогам 2026 года. Аргентинский футболист продолжает демонстрировать результативную игру и в очередной раз отметился голевыми действиями в важном матче.

Накануне Месси принял непосредственное участие в обоих голах «Интер Майами» в матче с «Крус Асуль» в рамках Кубка Кампеонес. 39-летний аргентинец сначала забил один из мячей, а затем оформил результативную передачу с углового. Встреча завершилась победой американской команды со счётом 2:0.

После игры Гонсалес отдельно отметил значение Месси для команды и мирового футбола. Наставник считает, что возраст аргентинца не должен становиться препятствием для получения индивидуальной награды.

«Лионель — номер один. Таких больше нет. Не сомневаюсь, что именно он должен получить «Золотой мяч».

Учитывая его возраст, выступление на чемпионате мира и то, какое значение он имеет для людей во всём мире — не только в футболе, но и в плане жизненных ценностей, — награда должна достаться именно ему», — приводит слова Гонсалеса официальный сайт МЛС.

Таким образом, главный тренер «Интер Майами» публично поддержал кандидатуру своего капитана на главную индивидуальную награду мирового футбола. Месси продолжает выступать за клуб из Флориды, а его очередной результативный матч позволил команде завоевать Кубок Кампеонес.

Ранее свою позицию по поводу претензий Месси на «Золотой мяч» — 2026 выразил и совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм. Он также заявил, что аргентинский форвард должен получить престижную индивидуальную награду.