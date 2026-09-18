41-летний Криштиану Роналду попал в заявку Португалии на матчи с Уэльсом, Норвегией и Данией 

Дата публикации: 18-09-2026 23:10

Сборная Португалии объявила заявку на групповой этап Лиги наций сезона-2026/2027. Главным событием стало включение в состав 41-летнего нападающего Криштиану Роналду, который продолжает выступления на международном уровне.

Форвард саудовского «Аль-Насра» сохранил место в национальной команде и сможет принять участие в матчах группового этапа турнира. Роналду остаётся одним из наиболее опытных футболистов португальской сборной.

Заявка сборной Португалии

Вратари: Диогу Кошта, Руй Силва, Самуэл Суареш.

Защитники: Жоау Канселу, Диогу Дало, Рубен Диаш, Томаш Араужу, Ренату Вейга, Гонсалу Инасиу, Нуну Мендеш, Нуну Тавареш.

Полузащитники: Жоау Пальинья, Рубен Невеш, Витинья, Жоау Невеш, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш.

Нападающие: Франсишку Консейсау, Франсишку Тринкау, Рафаэл Леау, Педру Нету, Жоау Феликс, Криштиану Роналду, Гонсалу Рамуш, Фабиу Силва.

В атакующей линии Роналду компанию составят Рафаэл Леау, Педру Нету, Жоау Феликс, Гонсалу Рамуш и другие футболисты. В полузащите в заявке присутствуют Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Витинья и Жоау Невеш.

В ближайшем цикле сборной Португалии предстоит провести четыре матча. В сентябре и октябре команда встретится с Уэльсом, дважды сыграет с Норвегией, а также проведёт встречу с Данией.

Таким образом, 41-летний Роналду продолжит карьеру в национальной команде и сможет сыграть в очередном международном турнире. Окончательный состав Португалии на конкретные матчи будет определяться непосредственно перед встречами.