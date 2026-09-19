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УЕФА отказался разводить Ирландию и Израиль по разным группам на будущих жеребьёвках

Дата публикации: 19-09-2026 01:07

УЕФА отказался разводить Ирландию и Израиль по разным группам 

УЕФА отклонил обращение Футбольной ассоциации Ирландии (FAI) с просьбой не допускать встреч национальной команды страны со сборной Израиля в будущих жеребьёвках. Об этом рассказал генеральный директор ирландской организации Дэвид Коуэлл, слова которого приводит BBC.

По словам руководителя FAI, в УЕФА объяснили позицию существующими правилами формирования списка команд, которые не могут попасть в одну группу. Коуэлл отметил, что соответствующие ограничения в первую очередь связаны с непосредственными конфликтами между странами, а не с общественными настроениями вокруг тех или иных событий.

«Ответ был довольно четким. У них есть официальный термин — я не могу вспомнить точную формулировку, что-то вроде списка команд, которые нельзя сводить друг с другом. Он основан прежде всего на конфликтах, прямых конфликтах, а не на общественных настроениях. Ирландия и Израиль никогда не находились в прямом конфликте. Этот ответ я принял как данность», — заявил Коуэлл.

При этом Ирландия и Израиль уже попали в одну группу B3 Лиги наций сезона-2026/27. Помимо них, в квартете выступают Австрия и Косово. Согласно официальному календарю УЕФА, очные встречи ирландской и израильской сборных запланированы на 27 сентября и 4 октября.

По данным BBC, оба матча состоятся на нейтральной территории. Первая игра должна пройти в Сербии без зрителей, а второй поединок состоится в Венгрии, причём на трибунах не будет ирландских болельщиков.

Тема проведения матчей с Израилем ранее вызвала дискуссии внутри Ирландии. В июле делегаты FAI поддержали участие национальной команды в этих встречах, несмотря на призывы бойкотировать матчи на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

На момент публикации заявления Дэвида Коуэлла УЕФА официально не прокомментировал позицию ирландской стороны.

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