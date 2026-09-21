«Арсенал» заинтересовался 23-летним форвардом «Боруссии» Максимилианом Байером 

Дата публикации: 21-09-2026 13:04

«Арсенал» продолжает изучать рынок нападающих и рассматривает варианты усиления атакующей линии в перспективе. Одним из игроков, оказавшихся в поле зрения лондонского клуба, стал форвард дортмундской «Боруссии» Максимилиан Байер. Об этом сообщает TEAMtalk.

Скаутская служба «Арсенала» внимательно следит за выступлениями 23-летнего немецкого футболиста. В лондонском клубе высоко оценивают его игровые качества и считают, что Байер способен успешно адаптироваться к требованиям английской Премьер-лиги.

Отдельное внимание в «Арсенале» обращают на манеру игры нападающего. По данным TEAMtalk, специалисты клуба видят сходство между Байером и Каем Хаверцем. Оба футболиста отличаются умением находить свободные зоны и использовать пространство между линиями обороны соперника.

При этом речь пока идёт именно о наблюдении за игроком и оценке его перспектив. Конкретных деталей возможного трансфера или договорённостей между клубами не приводится.

Интерес к Байеру не ограничивается «Арсеналом». Летом немецкий форвард также находился в поле зрения других представителей английской Премьер-лиги — «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур» также рассматривали возможность приобретения нападающего.

Таким образом, Байер продолжает оставаться заметной фигурой на трансферном рынке. Сейчас футболист связан контрактом с дортмундской «Боруссией», а сразу несколько английских клубов следят за развитием его карьеры.