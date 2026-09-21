Кэррик рассказал о планах «Манчестер Юнайтед» после международной паузы 

Дата публикации: 21-09-2026 13:41

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик подвёл промежуточные итоги выступления команды в английской Премьер-лиге. После пяти туров манчестерский клуб набрал пять очков: команда одержала одну победу и дважды завершила встречи вничью.

Наставник «красных дьяволов» признал, что результат на старте чемпионата мог быть лучше, однако призвал смотреть на дальнейший ход сезона с оптимизмом.

«Этот первый этап пролетел стремительно. Мы хотели набрать больше очков, но не совсем преуспели в этом. Тем не менее я с оптимизмом смотрю в будущее», — приводит слова Кэррика официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Сейчас команда получила возможность немного переключиться на фоне международной паузы. При этом после возвращения футболистов в расположение клуба «Манчестер Юнайтед» предстоит плотный календарь. Часть игроков проведёт это время в своих национальных сборных, которым предстоят матчи с дальними перелётами.

Кэррик рассчитывает, что футболисты вернутся в Манчестер без повреждений и в оптимальном физическом состоянии.

«После того как команда снова соберётся вместе, нас ждёт насыщенная серия матчей. Многим ребятам предстоят дальние перелёты по всему миру для участия в играх. Надеюсь, они вернутся здоровыми, в хорошей форме и готовыми снова взяться за дело», — отметил специалист.

После международной паузы тренерский штаб намерен сосредоточиться на подготовке к следующему отрезку сезона. Кэррик подчеркнул, что игрокам дадут необходимое время для восстановления, после чего команда вернётся к полноценному тренировочному процессу.

«По возвращении нас ждёт важный и напряжённый отрезок сезона. Мы будем тренироваться и работать с игроками в максимально возможном объёме, предоставим им немного времени на отдых, как это делают все клубы, а затем начнём готовиться к возобновлению сезона», — сказал Кэррик.