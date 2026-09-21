В Ла Лиге признали судейскую ошибку в матче «Атлетико» — «Реал» 

Дата публикации: 21-09-2026 14:23

Технический комитет арбитров Ла Лиги (CTA) разобрал спорные эпизоды матча 7-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Реалом» и признал несколько ошибок судейской бригады. Об этом сообщает AS.

Встреча состоялась на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Главным арбитром матча был Мигель Анхель Ортис Арьяс, а победу со счётом 2:1 одержал «Атлетико».

Одним из наиболее серьёзных эпизодов стал фол форварда «Атлетико» Ли Кан Ина на полузащитнике «Реала» Федерико Вальверде. После изучения момента в CTA пришли к выводу, что нарушение заслуживало прямой красной карточки. Судейский комитет назвал этот эпизод одной из наиболее серьёзных ошибок, допущенных в ходе мадридского дерби.

Таким образом, по оценке технического комитета, Ли Кан Ин должен был покинуть поле, однако арбитр не показал ему красную карточку.

При этом в CTA не стали ставить под сомнение другое решение Ортиса Арьяса. Комитет признал обоснованным удаление защитника «Реала» Дина Хёйсена. Таким образом, наказание футболиста мадридской команды было признано соответствующим эпизоду.

Вместе с тем специалисты также обратили внимание ещё на один спорный момент с участием игроков «Реала». Речь идёт о столкновении Кристиана Ромеро с Джудом Беллингемом. В данном эпизоде арбитр сначала показал жёлтую карточку футболисту «Реала», однако CTA считает, что это решение было ошибочным.

Таким образом, после разбора матча технический комитет арбитров признал сразу несколько спорных решений в мадридском дерби, включая эпизод с Ли Кан Ином, который, по мнению CTA, должен был завершить встречу досрочно.