«Реал» подтвердил травму Вальверде после эпизода с Ли Кан Ином 

Дата публикации: 21-09-2026 14:25

Мадридский «Реал» сообщил о состоянии полузащитника Федерико Вальверде после матча 7-го тура чемпионата Испании с «Атлетико». Медицинское обследование выявило у футболиста серьёзную травму левой лодыжки.

Встреча состоялась на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Главным арбитром матча был Мигель Анхель Ортис Арьяс. По ходу игры Вальверде оказался участником эпизода, который вызвал много споров: нападающий «Атлетико» Ли Кан Ин наступил полузащитнику «Реала» на голеностоп.

После завершения встречи главный тренер «сливочных» Жозе Моуринью отдельно высказался о работе судейской бригады. Эпизод с Вальверде стал одним из ключевых моментов, обсуждавшихся после финального свистка.

Позже «Реал» опубликовал официальную информацию о состоянии своего футболиста. В клубе подтвердили наличие серьёзного повреждения, однако пока не стали называть точные сроки восстановления Вальверде.

«По результатам обследования, проведённого сегодня медицинским штабом «Реала», у нашего игрока Федерико Вальверде диагностирована серьёзная травма левой лодыжки, полученная в ходе сегодняшнего матча. В ближайшие часы Вальверде пройдёт дополнительные обследования», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «Реала».

Таким образом, окончательная информация о характере повреждения и возможных сроках отсутствия полузащитника должна появиться после проведения дополнительных медицинских исследований. Пока клуб не уточнил, сможет ли Вальверде принять участие в ближайших матчах команды.