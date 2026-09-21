«Спартак» предлагал «Монако» € 19 млн за Александра Головина 

Дата публикации: 21-09-2026 14:27

Московский «Спартак» летом сделал официальное предложение «Монако» о переходе полузащитника Александра Головина. По данным французского портала Foot Sur 7, российский клуб был готов заплатить за футболиста € 19 млн, однако монегаски отказались от сделки.

Предложение «Спартака» было отклонено, поскольку французская сторона посчитала указанную сумму недостаточной для расставания с российским хавбеком. При этом интерес к Головину со стороны клубов из России сохраняется. По информации источника, за ситуацией вокруг игрока также продолжает следить петербургский «Зенит».

Головин выступает за «Монако» с 2018 года и имеет действующий контракт с французским клубом до лета 2029 года. Именно продолжительный срок соглашения позволяет «Монако» сохранять контроль над ситуацией и не спешить с возможным трансфером полузащитника.

В нынешнем сезоне 30-летний футболист провёл шесть матчей во всех турнирах. За это время Головин записал на свой счёт один забитый мяч и две результативные передачи.

Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость российского полузащитника составляет € 18 млн. Таким образом, предложение «Спартака» на € 19 млн превышало оценку портала на € 1 млн, однако «Монако» всё равно не согласился на трансфер.

Пока Головин продолжает карьеру во французском клубе, а «Спартак» и «Зенит» сохраняют интерес к ситуации вокруг игрока. Возможность возвращения полузащитника в российский чемпионат в будущем будет зависеть в том числе от позиции «Монако» и условий потенциальной сделки.