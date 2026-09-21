Симеоне прокомментировал спорные эпизоды и критику Моуринью после матча «Атлетико» — «Реал»

Дата публикации: 21-09-2026 14:30

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о победе своей команды над «Реалом» в матче 7-го тура чемпионата Испании. Мадридское дерби состоялось на стадионе «Сивитас Метрополитано» и завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев. Главным арбитром встречи был Мигель Анхель Ортис Арьяс.

После игры одной из тем для обсуждения стало судейство. Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью подверг критике решения арбитров в отдельных эпизодах матча. Симеоне, в свою очередь, не стал подробно разбирать слова коллеги и сосредоточился на развитии самой встречи.

«В первом тайме мы хорошо контролировали игру, не создавая явных голевых моментов. Бывают эпизоды, которые переламывают ход матча, и это был пенальти на Джулиано», — приводит слова Симеоне DAZN.

По мнению аргентинского специалиста, после ключевого эпизода «Атлетико» получил возможность действовать более уверенно. Особенно важным стало численное преимущество, которым хозяева сумели воспользоваться.

«Играя в большинстве, мы воспользовались ситуациями, в которых могли им доставить сложности. Так Джонатан Дэвид забил, а затем они отыграли один мяч в одной из своих опасных атак», — отметил тренер «Атлетико».

Матч завершился победой хозяев со счётом 2:1, несмотря на попытки «Реала» изменить ситуацию во втором тайме. Симеоне подчеркнул, что в футболе отдельные эпизоды способны существенно повлиять на развитие встречи, поэтому не считает необходимым подробно оценивать каждое решение арбитра.

Отвечая на критику Моуринью, наставник «Атлетико» ограничился коротким комментарием.

«По комментариям Моуринью мне нечего сказать. Это всего лишь эпизоды игры. Иногда всё складывается в вашу пользу, иногда нет», — сказал Симеоне.