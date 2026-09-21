Потратив € 366,35 млн, «Тоттенхэм» оказался на 20-м месте в Премьер-лиге

Дата публикации: 21-09-2026 14:32

«Тоттенхэм» опустился на 20-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги после завершения 5-го тура. Последней встречей игрового дня стал матч между «Фулхэмом» и «Манчестер Юнайтед», который прошёл на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне и завершился со счётом 1:1.

Ничейный результат позволил «Манчестер Юнайтед» набрать очередное очко, тогда как «Тоттенхэм» потерял позицию в таблице. Лондонская команда подходит к международной паузе с крайне небольшим количеством набранных баллов.

В пятом туре «Тоттенхэм» принимал «Астон Виллу» и потерпел поражение со счётом 2:3. Для команды Роберто Де Дзерби это стало уже третьим матчем на старте чемпионата, в котором она не смогла набрать очки. В пяти встречах сезона лондонский клуб заработал всего два балла.

При этом следующий матч в Премьер-лиге станет для «Тоттенхэма» принципиальным с точки зрения положения в таблице. В 6-м туре команда отправится на выезд к «Манчестер Юнайтед». Встреча запланирована на субботу, 10 октября, в рамках игрового отрезка, который пройдёт с 10 по 12 октября.

Особое внимание к ситуации вокруг «Тоттенхэма» привлекают и расходы клуба в летнее трансферное окно. Лондонская команда потратила € 366,35 млн на приобретение новых футболистов. Однако после пяти туров эти вложения пока не отразились на количестве набранных очков — команда Де Дзерби имеет только два балла и занимает 20-е место в чемпионате Англии.