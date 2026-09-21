«Я думал, что увижу другую лигу»: Моуринью — о поражении «Реала» в дерби

Дата публикации: 21-09-2026 14:36

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью подвёл итоги матча 7-го тура Ла Лиги с «Атлетико», в котором его команда потерпела поражение со счётом 1:2. После мадридского дерби португальский специалист отдельно остановился на спорных судейских решениях, которые, по его мнению, повлияли на результаты команды в последних матчах.

Моуринью отметил, что «Реал» хотел бы находиться выше в турнирной таблице, однако подчеркнул, что чемпионат только набирает ход.

«Очевидно, мы хотим быть на первом месте, а не на втором, третьем или четвёртом. Нам нужно больше очков, чем у нас есть сейчас. Но в обычных условиях — ведь важно не то, как ты начинаешь, а то, как ты заканчиваешь — речь идёт о конце сентября, и впереди ещё много игр», — приводит слова Моуринью официальный сайт клуба.

После этого тренер перешёл к эпизодам, связанным с судейством. Он вспомнил сразу несколько решений, которые считает спорными. В частности, Моуринью упомянул отменённый гол в матче с «Осасуной», пенальти в Сан-Себастьяне и одиннадцатиметровый в игре с «Барселоной».

«Я уже сказал слишком много. Я не хотел говорить больше, но в последние недели многое стало ясно: отменённый гол в матче с «Осасуной» — это смешно, пенальти в Сан-Себастьяне — это смешно, и пенальти в матче с «Барселоной» — это смешно. Удаление в матче с «Атлетико» — всё это накапливается», — заявил специалист.

Моуринью также сравнил нынешнюю Ла Лигу с чемпионатом, который он покинул много лет назад. По словам тренера, он рассчитывал увидеть изменения, однако после возвращения получил другое впечатление.

«Я думал, что увижу другую лигу, не ту, которую покинул. Но мне сказали, что нет, и объяснили, почему она ничем не отличается от той, которую я покинул много лет назад», — отметил наставник «Реала».

При этом Моуринью подчеркнул, что команда продолжит борьбу за высокие позиции. После поражения от «Атлетико» «Реал» имеет 15 очков и занимает четвёртое место в таблице Ла Лиги. «Атлетико» после семи туров набрал 16 очков и располагается на второй позиции.