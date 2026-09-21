Моуринью заявил, что «Реалу» нужно равное судейство для борьбы за титул Ла Лиги 

Дата публикации: 21-09-2026 14:51

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью вновь высказался о судействе после поражения мадридской команды от «Атлетико» в матче 7-го тура чемпионата Испании. Встреча на стадионе «Сивитас Метрополитано» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Главным арбитром был Мигель Анхель Ортис Арьяс.

После игры португальского специалиста спросили, насколько сложно «Реалу» будет бороться за чемпионский титул. Отвечая на вопрос, Моуринью связал перспективы команды в чемпионате с тем, какие условия будут созданы для неё в оставшейся части сезона.

«Если нас оставят в покое и позволят соревноваться со всеми на равных условиях… Впереди ещё долгий путь», — приводит слова Моуринью официальный сайт клуба.

При этом тренер подчеркнул, что не хочет делать выводы о намеренном влиянии на результаты матчей. По словам Моуринью, он предпочитает считать спорные решения ошибками.

«Я не хочу заходить слишком далеко и утверждать, что всё было подстроено. Не хочется так думать. Хочется верить, что они просто допустили ошибки. Ведь ошибаться могут и тренеры, и игроки — так же, я полагаю, мог ошибиться и судейский комитет», — сказал наставник «Реала».

Затем Моуринью с иронией высказался о назначении судейской бригады на мадридское дерби, отдельно упомянув одного из арбитров.

«Бедолаги… они ошиблись, назначив на матч арбитра в паре с другим судьёй, имеющим весьма богатую историю взаимоотношений с «Реалом», — отметил португальский специалист.

Поражение в дерби оставило «Реал» на четвёртом месте в турнирной таблице. После семи туров мадридская команда набрала 15 очков. «Атлетико» имеет 16 баллов и располагается на второй позиции, а лидирует «Барселона» с 21 очком.