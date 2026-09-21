Луис Энрике резко ответил на вопрос о замене Кварацхелии в матче с «Марселем» 

Дата публикации: 21-09-2026 14:56

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике коротко прокомментировал решение заменить грузинского нападающего Хвичу Кварацхелию в матче 5-го тура чемпионата Франции с «Марселем». Парижане одержали победу со счётом 2:1.

Кварацхелия начал встречу в стартовом составе, однако уже после часа игры покинул поле. Грузинский футболист был заменён на 59-й минуте и за отведённое ему время не отметился результативными действиями.

После финального свистка Энрике спросили, почему он решил снять Кварацхелию с игры. Наставник «ПСЖ» не стал подробно раскрывать причины своего решения.

«Потому что я тренер», — сказал Энрике в эфире Okko.

Журналисты также поинтересовались, не связано ли решение о замене с какими-либо проблемами у футболиста.

«Никаких проблем с Хвичей нет? Всё нормально?» — последовал вопрос.

«Я тренер», — повторил Энрике.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провёл пять матчей в чемпионате Франции и пока записал на свой счёт одну результативную передачу. При этом грузинский нападающий ещё ни разу не отыграл полный матч в текущем розыгрыше Лиги 1.

После победы над «Марселем» «ПСЖ» набрал восемь очков в пяти турах и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции.