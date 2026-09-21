Месси осталось три гола до рекорда Кариоки после гола «Сан-Диего» 

Дата публикации: 21-09-2026 14:58

Лионель Месси продолжает пополнять список своих статистических достижений. В матче регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» принимает «Сан-Диего», а после первого тайма на табло зафиксирован счёт 1:1.

Аргентинский нападающий хозяев отметился эффектным голом со штрафного. Этот результативный удар стал для Месси 75-м в карьере после стандартного положения и позволил ему подняться выше бразильца Жаира да Розы Пинто, на счету которого 74 гола со штрафных.

Теперь Месси находится всего в трёх точных ударах со стандартов от повторения рекорда Марселиньо Кариоки. Бразильский футболист остаётся лидером по количеству голов со штрафных — в его активе 78 таких мячей.

Таким образом, после гола в ворота «Сан-Диего» Месси достиг отметки в 75 голов со штрафных и продолжил сокращать отставание от рекордного показателя Кариоки. Статистику приводит The Touchline в социальной сети X.

При этом матч «Интер Майами» — «Сан-Диего» ещё не завершён. После первых 45 минут команды обменялись голами, а счёт остаётся равным — 1:1. Месси уже успел стать одним из главных действующих лиц встречи благодаря своему точному удару со штрафного.