Нето готов вернуться в Турин: «Ювентус» рассматривает подписание свободного агента

Дата публикации: 21-09-2026 15:01

«Ювентус» рассматривает возможность возвращения бразильского голкипера Нето. Туринскому клубу потребовалось искать дополнительный вариант на вратарскую позицию после серьёзной травмы Камиля Грабары, который выбыл на продолжительный срок из-за повреждения крестообразной связки колена.

Как сообщает Tuttosport, 37-летний Нето сейчас является главным кандидатом на усиление состава «Ювентуса». Бразильский вратарь уже знаком с туринским клубом — он защищал цвета команды с 2015 по 2017 год.

По информации источника, представители Нето готовы к возвращению футболиста в Италию. Сам голкипер также заинтересован в том, чтобы снова выступать за «Ювентус», что может упростить переговоры между сторонами.

Последним клубом Нето была «Барселона». В разные годы карьеры бразилец также выступал за «Крузейро», «Атлетико Паранаэнсе», «Фиорентину», «Валенсию» и «Арсенал».

Одним из факторов в пользу потенциального перехода является статус футболиста. Нето сейчас является свободным агентом, поэтому «Ювентус» может оформить его подписание даже после закрытия летнего трансферного окна. Для клуба это позволяет оперативно отреагировать на травму Грабары без необходимости ждать открытия следующего трансферного периода.

Если соглашение будет достигнуто, Нето вернётся в Турин спустя несколько лет после своего первого периода в составе «Ювентуса». По данным Tuttosport, именно бразилец в настоящее время рассматривается туринской командой как основной вариант для усиления вратарской линии.