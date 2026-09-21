Караваев впервые сыграет против «Динамо» после перехода в «Шахтер» 

Дата публикации: 21-09-2026 15:06

Защитник донецкого «Шахтера» Александр Караваев поделился ожиданиями от встречи с киевским «Динамо» в 1/8 финала Кубка Украины. Для 34-летнего футболиста предстоящий матч будет особенным, поскольку до перехода в донецкий клуб он несколько лет выступал за столичную команду.

Караваев присоединился к «Динамо» в июле 2019 года и провёл в составе киевлян 217 матчей. За это время защитник забил 16 голов и сделал 26 результативных передач. Вместе с командой он становился чемпионом Украины, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Сам футболист признаёт, что встреча с бывшими одноклубниками не будет для него обычным матчем. При этом Караваев намерен полностью сосредоточиться на интересах нынешней команды.

«Конечно, будет особенным. У меня там много друзей и хороших воспоминаний. Я тепло отношусь к «Динамо», но на футбольном поле ты бьёшься за свою нынешнюю команду. На время матча друзей нет, поэтому все будут играть только на победу», — сказал защитник.

В летнее трансферное окно Караваев сменил клуб. Опытный футболист покинул «Динамо» и на правах свободного агента перешёл в донецкий «Шахтер».

В сезоне 2026/27 защитник уже успел принять участие в пяти матчах за новую команду. Теперь ему предстоит встретиться с клубом, в котором он провёл значительную часть своей карьеры.

Противостояние «Шахтера» и «Динамо» в 1/8 финала Кубка Украины станет для Караваева первой официальной встречей с бывшей командой после перехода в донецкий клуб. Несмотря на личные связи и воспоминания о времени в Киеве, защитник подчёркивает, что во время игры его главной задачей будет борьба за победу «Шахтера».