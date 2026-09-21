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Пирло и Fonbet: итальянский журналист раскрыл детали конфликта с Шевченко

Дата публикации: 21-09-2026 15:09

Пирло и Fonbet: итальянский журналист раскрыл детали конфликта с Шевченко 

Итальянский журналист Андреа Папаччо опубликовал расследование о сотрудничестве легендарного футболиста Андреа Пирло с российской букмекерской компанией Fonbet. История получила дополнительное внимание на фоне обсуждений возможного назначения Пирло главным тренером сборной Италии.

По данным Папаччо, отношения Пирло с Fonbet не ограничивались обычным рекламным контрактом. Бывший футболист, как утверждает журналист, получил статус глобального посла компании. В рамках сотрудничества Пирло должен был заниматься продвижением бренда и российского спорта за пределами России.

Отдельное место в расследовании занимает реакция президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко. Папаччо утверждает, что Шевченко лично обсудил с Пирло его поездки в Россию и работу с российской букмекерской компанией.

По версии журналиста, во время разговора Шевченко объяснил бывшему партнёру по сборной Италии и «Милану», как подобная деятельность воспринимается в Украине. После этого отношения между двумя известными футболистами были прекращены.

Как отмечается в расследовании, Шевченко заявил, что почувствовал себя оскорблённым ситуацией. Президент УАФ также обратил внимание Пирло на события, происходящие в Украине, отметив, что в то время, когда в России проходят футбольные мероприятия, украинские мирные жители, в том числе дети, продолжают погибать в результате российских ракетных и дроновых атак.

История сотрудничества Пирло с Fonbet получила дополнительный резонанс из-за обсуждений его возможного назначения на пост главного тренера сборной Италии. При этом расследование Папаччо касается прежде всего деятельности бывшего футболиста в качестве посла российской букмекерской компании и последовавшей реакции Шевченко.

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