Де ла Фуэнте останется во главе сборной Испании до 2032 года 

Дата публикации: 21-09-2026 22:34

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила о продлении контракта с главным тренером национальной команды Луисом де ла Фуэнте. Новое соглашение с 64-летним специалистом рассчитано до 2032 года.

Решение сохранить де ла Фуэнте во главе сборной было принято после успешного периода для испанского футбола. Под руководством тренера национальная команда выиграла Лигу наций, чемпионат Европы и чемпионат мира.

В RFEF также отметили продолжительную беспроигрышную серию испанцев, которая стала самой длинной в истории национальной команды. На этом фоне федерация решила обеспечить преемственность и продолжить работу с тренером на новом международном цикле.

«Испанская федерация футбола (RFEF) продлила контракт с тренером национальной сборной на шесть лет после исторического периода, в течение которого он выиграл Лигу наций, чемпионат Европы и чемпионат мира, сделав Испанию командой с самой длинной беспроигрышной серией в истории», — говорится в заявлении организации.

Новый контракт де ла Фуэнте рассчитан до 2032 года. В федерации рассчитывают продолжить развитие сборной под руководством специалиста, который прошёл путь внутри испанской футбольной системы.

«Продление его контракта до 2032 года обеспечивает преемственность для воспитанного в стране тренера, который, покорив Европу и мир, вступает в новый цикл, основанный на трудолюбии, смирении, единстве и командном духе», — отметили в RFEF.

Таким образом, де ла Фуэнте продолжит руководить сборной Испании в ближайшие годы. Новое соглашение рассчитано на шесть лет и связывает тренера с национальной командой до 2032 года.