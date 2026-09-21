«Зенит» обратился к болельщикам в день 46-летия фанатского движения 

Дата публикации: 21-09-2026 22:37

Санкт-петербургский «Зенит» поздравил организованное фанатское движение клуба с 46-летием. В честь годовщины пресс-служба сине-бело-голубых обратилась к активным болельщикам и поблагодарила их за постоянную поддержку команды.

«Организованному фанатскому движению «Зенита» — 46 лет! Спасибо за вашу энергию, страсть и поддержку, которая чувствуется на каждом матче — на трибунах и за их пределами. С праздником, сине-бело-голубые! Пусть наши голоса всегда звучат громко, а сердца бьются в одном ритме!» — говорится в сообщении пресс-службы петербургского клуба.

Фанатское движение сопровождает «Зенит» на протяжении десятилетий. Болельщики поддерживают команду не только во время домашних матчей, но и на выездных встречах, сохраняя традиции клубной поддержки.

В нынешнем сезоне команда Сергея Семака выступает в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге. После проведённых матчей «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

При этом петербургский клуб остаётся одним из самых успешных участников российского чемпионата последних лет. «Зенит» становился чемпионом России в семи из восьми последних сезонов.

На фоне очередной годовщины фанатского движения клуб отдельно отметил вклад болельщиков в атмосферу вокруг команды и пожелал им продолжать поддерживать футболистов на трибунах и за их пределами.