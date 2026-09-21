Гранит Джака пропустит четыре матча сборной Швейцарии после скандала с COVID-сертификатом

Дата публикации: 21-09-2026 22:44

Полузащитник «Сандерленда» Гранит Джака не поможет сборной Швейцарии в ближайших матчах Лиги наций УЕФА. 34-летний футболист не примет участия в четырёх встречах национальной команды — против Северной Македонии 26 сентября, Шотландии 29 сентября, Словении 3 октября и Северной Македонии 6 октября.

Решение было принято после того, как Джака признался в подделке сертификата о вакцинации от COVID-19. Президент Швейцарского футбольного союза Петер Кнебель сообщил, что футболист сам связался с федерацией и рассказал о ситуации.

По словам руководителя организации, Джака намерен публично высказаться по этому поводу и взять ответственность за произошедшее. При этом стороны пришли к выводу, что ближайший сбор национальной команды должен пройти без полузащитника.

«Вчера вечером Гранит Джака проинформировал нас о ситуации и сообщил, что намерен публично высказаться по этому поводу и взять на себя ответственность. Мы приветствуем этот шаг Гранита и его готовность разобраться в ситуации. В то же время мы пришли к общему выводу, что в интересах команды провести этот сбор без него», — приводит слова Кнебеля официальный сайт Швейцарского футбольного союза.

Федерация при этом не стала говорить о долгосрочных санкциях в отношении футболиста. Вопрос о его дальнейшем участии в матчах сборной будет рассмотрен после завершения ближайшего международного окна.

«Сейчас для нас важно успокоить обстановку и полностью сосредоточиться на команде и предстоящих задачах в Лиге наций. По завершении этого окна матчей сборных мы вместе с Гранитом заново оценим ситуацию и обсудим дальнейшие действия», — заявил Кнебель.

Таким образом, Джака пропустит четыре ближайшие игры Швейцарии. После завершения этого отрезка федерация и футболист намерены вновь обсудить ситуацию и определить дальнейшие шаги.