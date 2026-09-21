Вагнер Лав вернулся в Москву ради прощального матча на «ВЭБ Арене» 

Дата публикации: 21-09-2026 22:46

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав прибыл в Москву для участия в прощальном матче армейцев. Бразильский форвард сыграет в специальной встрече, которая состоится в субботу, 26 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)».

Кадры с прибытием Вагнера Лава в российскую столицу опубликовала пресс-служба ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте». Для бразильца предстоящая игра станет очередной возможностью вновь выйти на поле в форме клуба, с которым связана значительная часть его карьеры.

Организаторы уже объявили имена ряда бывших футболистов ЦСКА, которые примут участие в матче. На поле должны выйти Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Милош Красич, Зоран Тошич и Марк Гонсалес.

21 сентября пресс-служба армейского клуба также подтвердила участие Дмитрия Кузнецова и Элвира Рахимича. Компанию бывшим игрокам ЦСКА составят бразильцы Маринато Гильерме, Ренато Аугусто и Жадсон.

Сам Вагнер Лав рассказал ещё об одной особенности предстоящей встречи. По словам бразильца, вместе с ним на поле появятся его три сына — Лавиньо, Энцо Вагнер и Кава.

Средний сын Вагнера Лава, Энцо, продолжает футбольную карьеру во Франции. Молодой футболист выступает за «Ле-Ман».

Таким образом, прощальный матч ЦСКА станет не только встречей известных бывших игроков армейского клуба, но и семейным событием для Вагнера Лава. Полные составы команд организаторы планируют объявить позднее.

Игра состоится 26 сентября на «ВЭБ Арене» в Москве. Бразильский нападающий уже прибыл в столицу России и готовится принять участие в матче.