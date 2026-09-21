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Мбаппе вышел на дерби в бутсах Nike без логотипа бренда

Дата публикации: 21-09-2026 22:48

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе привлёк внимание экипировкой во время матча 7-го тура чемпионата Испании с «Атлетико». Французский форвард вышел на поле в белых бутсах Nike Mercurial, однако логотип американского производителя был закрыт.

«Реал» в мадридском дерби потерпел поражение со счётом 1:2. При этом внимание к бутсам Мбаппе оказалось связано не столько с самой моделью, сколько с изменениями в коммерческих отношениях футболиста.

Ранее француз объявил о завершении сотрудничества с Nike. В дерби он использовал бутсы бренда, но фирменный логотип был намеренно скрыт. Таким образом, экипировка Мбаппе выглядела полностью белой, без привычного обозначения производителя.

Жест футболиста совпал по времени с объявлением о его сотрудничестве со швейцарской компанией On. Мбаппе стал амбассадором бренда, который до этого был значительно больше известен благодаря своей деятельности в других видах спорта.

Кроме статуса амбассадора, французский футболист вошёл в число акционеров On. Компания продолжает расширять своё присутствие в футбольной индустрии и привлекать известных представителей этого вида спорта.

До сотрудничества с Мбаппе бренд был особенно заметен в триатлоне и теннисе. Одним из наиболее известных партнёров компании является Роджер Федерер. Теперь On постепенно усиливает позиции и в футболе.

В футбольном направлении компанию также представляет бывший французский футболист Тьерри Анри. Он занимает должность футбольного директора On.

Таким образом, появление Мбаппе в мадридском дерби в бутсах Nike с закрытым логотипом произошло практически одновременно с переходом французского нападающего к новому коммерческому партнёру. При этом сам футболист продолжил использовать модель Mercurial, изменив лишь внешний вид фирменного обозначения на обуви.

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