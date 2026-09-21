Ким Мин Джэ попал в поле зрения «Ювентуса» и ещё трёх клубов Европы

Дата публикации: 21-09-2026 22:50

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Ким Мин Джэ оказался в поле зрения сразу нескольких европейских клубов. Как сообщает инсайдер Экрем Конур в социальной сети Х, за ситуацией вокруг южнокорейского футболиста следят «Тоттенхэм Хотспур», «Астон Вилла», «Ювентус» и «Милан».

Интерес клубов связан в том числе с положением защитника в составе мюнхенской команды. На фоне серьёзной конкуренции за место в стартовом составе некоторые потенциальные претенденты рассматривают возможность арендного соглашения с Ким Мин Джэ в январе.

Южнокорейский футболист присоединился к «Баварии» после успешного сезона в «Наполи». В составе итальянской команды защитник стал чемпионом страны, а также получил индивидуальное признание — Ким Мин Джэ был назван лучшим защитником Серии А.

После переезда в Германию футболист продолжил выступать на высоком уровне, однако конкуренция в обороне «Баварии» влияет на его игровое время. В нынешнем сезоне Ким Мин Джэ принял участие в пяти матчах мюнхенского клуба во всех турнирах.

Ситуация может стать особенно интересной в зимнее трансферное окно. Клубы, которые заинтересованы в усилении центральной зоны обороны, могут рассматривать южнокорейца как временное усиление на условиях аренды.

Согласно оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Ким Мин Джэ составляет € 20 млн. При этом его действующий статус игрока «Баварии» означает, что потенциальные претенденты должны будут согласовывать условия перехода непосредственно с мюнхенским клубом.

Пока Ким Мин Джэ продолжает подготовку и выступления за «Баварию», а «Тоттенхэм Хотспур», «Астон Вилла», «Ювентус» и «Милан» следят за развитием ситуации. Возможный переход защитника может стать одной из тем зимнего трансферного окна.