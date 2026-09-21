Рафинья приблизился к рекорду Роналду по голам в первых семи турах Ла Лиги 

Дата публикации: 21-09-2026 22:52

Атакующий полузащитник «Барселоны» Рафинья проводит результативный старт сезона и после семи туров Ла Лиги уступает по этому показателю только Криштиану Роналду. Согласно статистике Transfermarkt, бразилец забил 12 мячей в первых семи матчах чемпионата Испании и добавил к ним три результативные передачи.

Таким образом, Рафинья повторил один из самых мощных стартов последних лет, однако до показателя Роналду ему пока не хватает одного результативного действия в плане забитых голов. В сезоне-2014/2015 бывший форвард «Реала» отправил 13 мячей в ворота соперников в первых семи турах Ла Лиги.

При этом нынешняя статистика Рафиньи включает не только результативность в национальном чемпионате. Бразилец также успел отметиться голами в Лиге чемпионов. В единственном на данный момент матче каталонцев в основном этапе турнира он дважды поразил ворота «Фейеноорда». Встреча первого тура завершилась победой «Барселоны» со счётом 5:1.

Таким образом, Рафинья уже забил 14 голов во всех турнирах в нынешнем сезоне, если учитывать два мяча в Лиге чемпионов. При этом в чемпионате Испании на его счету 12 голов и три голевые передачи после семи туров.

Рафинья выступает за «Барселону» с лета 2022 года. Каталонский клуб приобрёл футболиста у английского «Лидс Юнайтед» за £ 50 млн (€ 58,5 млн). Впоследствии стороны продолжили сотрудничество — бразилец подписал новый контракт с «Барселоной», рассчитанный до июня 2030 года.

Сейчас Рафинья находится всего в одном голе от показателя Роналду после аналогичного количества матчей чемпионата Испании. Рекордный старт португальца в сезоне-2014/2015 по-прежнему остаётся ориентиром для бразильского футболиста.