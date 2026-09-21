Беллингем не сдержался в матче с «Атлетико»: полузащитник резко высказался в адрес Симеоне

Дата публикации: 21-09-2026 22:56

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем оказался в центре внимания после эмоционального эпизода с форвардом «Атлетико» Джулиано Симеоне в матче 7-го тура чемпионата Испании. Как утверждает The Sun, английский футболист позволил себе оскорбительное высказывание в адрес соперника.

Мадридское дерби состоялось на стадионе «Сивитас Метрополитано». Главным арбитром встречи был назначен Мигель Анхель Ортис Арьяс. Хозяева поля добились победы со счётом 2:1, сумев взять верх над принципиальным соперником.

Конфликт между Беллингемом и Симеоне произошёл после одного из эпизодов второго тайма. Футболисты вступили в жёсткую борьбу за мяч, после чего англичанин оказался на газоне. Поднявшись, игрок «Реала» направился выяснять отношения с аргентинским нападающим.

Ситуацию попытался остановить капитан «Атлетико» Коке. Хавбек хозяев вмешался в конфликт и отвёл Беллингема в сторону, не позволив стычке получить продолжение. При этом момент попал в объектив телекамеры. По версии The Sun, на записи слышно, как Беллингем в эмоциональной форме выкрикнул в адрес Симеоне оскорбительную фразу.

Поражение стало для «Реала» болезненным с точки зрения турнирной борьбы. После семи проведённых матчей команда набрала 15 очков и занимает четвёртое место в таблице Ла Лиги.

«Атлетико» благодаря победе довёл свой показатель до 16 очков. Мадридский клуб располагается на второй позиции, продолжая борьбу за верхние места чемпионата.