Дата публикации: 21-09-2026 23:01

Обычный камень на плато Кюрдере в Турции неожиданно превратился в популярную достопримечательность после визита нападающего «Трабзонспора» Мохамеда Салаха. Болельщики и туристы начали специально приезжать в это место, чтобы найти тот самый камень, на котором египетский футболист сделал фотографию.

Поводом стали снимки Салаха, опубликованные им после поездки в Трабзон. Футболист сфотографировался на живописном плато Кюрдере, расположенном на северо-востоке Турции. На одном из кадров игрок сидит на большом камне, наслаждаясь окружающими пейзажами.

Фотографии быстро разошлись по социальным сетям. После этого поклонники Салаха стали искать место, где был сделан снимок, и отправляться туда самостоятельно. Некоторые посетители не ограничиваются фотографиями достопримечательности — они садятся на тот же камень и стараются максимально точно повторить позу футболиста.

Местные жители уже дали необычному туристическому объекту название «Салахташи». В переводе с турецкого оно означает «камень Салаха». Популярность места продолжает расти: местные платформы публикуют видеоролики с маршрутом к достопримечательности, а непосредственно возле камня появился специальный указатель.

Интерес к месту возник вскоре после яркого выступления Салаха за «Трабзонспор». В матче чемпионата Турции против «Галатасарая», завершившемся со счётом 4:0, египтянин стал главным героем встречи. Нападающий забил три мяча и записал на свой счёт результативную передачу.

Таким образом, Салах за короткое время успел стать причиной появления в Трабзоне не только спортивных новостей, но и новой необычной туристической точки.