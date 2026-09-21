23:46 ()
Свернуть список

Салах лишился права водить в Великобритании и заплатит €1217

Дата публикации: 21-09-2026 23:05

Салах лишился права водить в Великобритании и заплатит €1217 

Бывший нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах на шесть месяцев лишён права управлять автомобилем на территории Великобритании. Решение было принято после разбирательства, связанного с нарушением правил дорожного движения.

Инцидент произошёл 27 марта в Уилмслоу, графство Чешир. Камера контроля скорости зафиксировала принадлежащий египетскому футболисту Rolls-Royce, который двигался со скоростью 58 км/час при установленном ограничении в 48 км/час.

Однако дело дошло до суда не только из-за превышения скорости. Салах не сообщил правоохранительным органам, кто находился за рулём автомобиля в момент нарушения, а также не ответил на полученное уведомление о привлечении к ответственности.

В результате суд в Уоррингтоне признал футболиста виновным в непредоставлении информации о водителе. Помимо шестимесячного запрета на вождение, Салаху назначили денежный штраф в размере €1217.

Решение суда стало известно вскоре после важного события в карьере египтянина. Всего за три дня до инцидента Салах объявил об уходе из «Ливерпуля», цвета которого защищал на протяжении девяти лет. За это время форвард стал одним из ключевых игроков команды и выиграл с мерсисайдцами основные национальные и международные трофеи.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close