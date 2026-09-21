Ярмолюк объяснил, почему не сыграет за сборную Украины в ближайших матчах 

Дата публикации: 21-09-2026 23:08

Полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк рассказал о причинах своего отсутствия в заявке сборной Украины на ближайшие матчи Лиги наций. Футболист признался, что решение пропустить международную паузу далось ему непросто, однако сейчас ему необходимо продолжить восстановление после травмы.

Ярмолюк отметил, что приглашение в национальную команду имеет для него особое значение. По словам хавбека, выступление за сборную было его детской мечтой, которая недавно осуществилась.

«Вызов в национальную сборную всегда является большой ответственностью и привилегией для любого игрока. Лично для меня это была детская мечта, которая недавно стала реальностью», — сказал футболист.

При этом Ярмолюк подчеркнул, что для него особенно важно представлять Украину и выкладываться на поле перед болельщиками и людьми, которые защищают страну.

Причиной отсутствия игрока стала травма, из-за которой он пропустил значительную часть предсезонной подготовки «Брентфорда». Английский клуб запланировал для Ярмолюка отдельный восстановительный период, который приходится как раз на ближайшую международную паузу.

«Я очень разочарован тем, что не смогу присоединиться к команде во время предстоящей осенней международной паузы. Как всем известно, я пропустил значительную часть предсезонной подготовки «Брентфорда» из-за травмы. Клуб запланировал для меня период реабилитации на это время. Даже сейчас я не могу выкладываться на 100% за клуб, как бы мне этого ни хотелось», — отметил Ярмолюк.

Полузащитник признался, что тяжело воспринимает пропуск матчей, однако считает продолжение восстановления правильным решением. По его словам, полноценная реабилитация позволит ему в ближайшие месяцы эффективнее выступать как за сборную Украины, так и за «Брентфорд».

В завершение Ярмолюк поблагодарил болельщиков за понимание и призвал продолжать поддерживать национальную команду в предстоящих матчах.